百度系ＥＶ集度汽車、28年までに80万台納車

中国-北京百度系ＥＶ集度汽車、28年までに80万台納車PICK UP車両NEW国・地域中国-北京業種車両関連タグ中国自動車ＩＴ一般関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波吉利系ＥＶ「極ケ」、23年販売目標は２倍に中国-浙江車両統計自動車NEW百度系ＥＶ集度汽車、28年までに80万台納車中国-北京車両自動車ＩＴ一般NEWテスラが再び値下げ、モデル３とモデルＹ中国-全国車両自動車NEWビンファスト、半導体大手ＮＸＰと提携ベトナム車両自動車電子・コンピューター通信不動産建設・プラントNEW再提出の23年度予算案、ＥＶ関連支援を拡大マレーシア車両自動車電機環境政策・法律・規制財政車部品NEWＣＦＭとタイＥＡ、マレーシアでＥＶ合弁マレーシア車両自動車電機環境NEW関連記事百度系の集度汽車、武漢に新会社設立中国-北京車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター集度汽車、上海に販売店を年内開設中国-上海車両自動車ＩＴ一般百度系の集度汽車、北京に新会社設立中国-北京車両自動車ＩＴ一般設備投資百度系の集度汽車、来年４月に１号車発表中国-北京車両自動車ＩＴ一般集度汽車、５年で500億元投資中国-北京車両自動車ＩＴ一般設備投資