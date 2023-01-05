11月の小売業売上高６％上昇

シンガポール11月の小売業売上高６％上昇８カ月ぶり１桁台、車など低迷PICK UP経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポール小売り外食・飲食マクロ経済統計自動車統計自動車販売店の５割が昨年赤字、コロナで中国-全国車両統計自動車NEW安徽の１～11月経済統計、鉱工業は6.2％増中国-安徽経済マクロ経済統計NEW力帆の22年販売、14.7倍の5.7万台中国-重慶車両統計自動車NEW北汽新能源の22年販売台数、目標の半分中国-北京車両統計自動車証券NEW深センのコンテナ取扱量、3000万ＴＥＵ突破中国-深セン運輸貿易統計自動車建設・プラント海運NEWホンダの22年新車販売12％減、２年連続減少中国-全国車両統計自動車NEW関連記事10月の小売業売上高10％上昇 食品・衣料品好調、通年２桁成長へシンガポール経済マクロ経済統計食品・飲料小売り外食・飲食９月小売業売上高11％上昇、衣料品が好調シンガポール経済マクロ経済統計食品・飲料小売り外食・飲食５月小売業売上高は18％上昇 前年の反動、通年２桁近くの予測シンガポール経済マクロ経済統計食品・飲料小売り外食・飲食４月小売業売上高、３カ月ぶり２桁上昇シンガポール経済マクロ経済統計食品・飲料小売り外食・飲食３月小売業売上高8.7％上昇 通信機器など好調、今後も回復シンガポール経済マクロ経済統計食品・飲料小売り外食・飲食