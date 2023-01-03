インドネシア【月次リポート】インドネシア（12月）経済NEW国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシア自動車車部品電機金融一般証券陸運ＩＴ一般石油・石炭・ガス電力・ガス・水道観光マクロ経済貿易財政政策・法律・規制外交選挙軍事社会一般関連トピックス・特集・連載インドネシアの月次リポートインドネシアの月次リポート【月次リポート】インドネシア（12月）インドネシア経済マクロ経済貿易自動車ＩＴ一般電機石油・石炭・ガス電力・ガス・水道金融一般証券陸運観光社会一般政策・法律・規制軍事選挙財政外交車部品NEW【月次リポート】インドネシア（11月）インドネシア経済マクロ経済自動車二輪車ＩＴ一般電機保健医療医薬品鉄鋼・金属石油・石炭・ガス証券環境イベント雇用・労務政治一般政策・法律・規制外交災害【月次リポート】インドネシア（10月）インドネシア経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信食品・飲料保健医療医薬品化学一般インフラ電力・ガス・水道金融一般不動産建設・プラント海運観光社会一般スポーツ事件政策・法律・規制外食・飲食【月次リポート】インドネシア（９月）インドネシア経済マクロ経済自動車二輪車電機食品・飲料鉄鋼・金属農林・水産石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道金融一般不動産陸運環境政治一般政策・法律・規制車部品小売り【月次リポート】インドネシア（８月）インドネシア経済マクロ経済自動車電機その他製造ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業金融一般観光環境イベント雇用・労務政治一般政策・法律・規制選挙外交【月次リポート】インドネシア（７月）インドネシア経済マクロ経済自動車食品・飲料保健医療医薬品設備投資証券空運観光環境雇用・労務政策・法律・規制関連記事コモド島の入場料引き上げは中止＝観光相インドネシア観光観光社会一般【月次リポート】インドネシア（８月）インドネシア経済マクロ経済自動車電機その他製造ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業金融一般観光環境イベント雇用・労務政治一般政策・法律・規制選挙外交コモド島入場料、値上げを23年１月に延期インドネシア観光観光社会一般コモド島値上げ反対、観光業者が１カ月ストインドネシア観光観光社会一般コモド島入場料、８月から375万ルピアにインドネシア観光観光社会一般