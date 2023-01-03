香港【月次リポート】香港（12月）経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マカオ日本保健医療空運観光マクロ経済政策・法律・規制政治一般社会一般関連トピックス・特集・連載香港の月次リポート香港の月次リポート【月次リポート】香港（12月）香港経済マクロ経済保健医療空運観光社会一般政治一般政策・法律・規制NEW【月次リポート】香港（11月）香港経済マクロ経済保健医療社会一般政治一般政策・法律・規制【月次リポート】香港（10月）香港経済マクロ経済社会一般政治一般政策・法律・規制【月次リポート】香港（９月）香港経済マクロ経済保健医療社会一般政策・法律・規制【月次リポート】香港（８月）香港経済マクロ経済社会一般政治一般【月次リポート】香港（７月）香港経済マクロ経済保健医療社会一般政治一般関連記事「工展会」９日開幕、冬の恒例行事香港経済マクロ経済食品・飲料保健医療繊維卸売りイベント小売り工展会購物節、購買力弱く売上減の出展者も香港経済マクロ経済その他製造イベント小売り展示即売「工展会」、売上高はコロナ前水準香港商業イベント小売り展示即売「工展会」、11日から２年ぶり開催香港商業マクロ経済電機食品・飲料保健医療繊維その他製造イベント小売り内需回復へ攻勢の８月 「工展会」開催、消費券も香港経済マクロ経済ＩＴ一般イベント政策・法律・規制小売り