新規感染211人、前日から48人増

ベトナム新規感染211人、前日から48人増安全情報社会NEW国・地域ベトナム業種社会関連タグベトナム保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（27日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW１月８日に入国後隔離撤廃 中国人の海外旅行も開放中国-全国社会保健医療医薬品陸運海運空運観光社会一般政策・法律・規制NEW入国後の隔離不要に、来年１月８日から中国-全国社会社会一般政策・法律・規制NEW中国渡航者、水際緊急強化＝30日から全員検査中国-全国社会社会一般政策・法律・規制NEWゼロコロナに終止符、感染者増「パニック」も中国-全国社会保健医療社会一般NEW北京市、家庭向けに酸素ボンベレンタル中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事新規感染163人、前日から92人増ベトナム社会保健医療社会一般新規感染312人、前日から99人増ベトナム社会保健医療社会一般新規感染234人、前日から57人増ベトナム社会保健医療社会一般新規感染389人、前日から69人増ベトナム社会保健医療社会一般新規感染383人、前日から189人増ベトナム社会保健医療社会一般