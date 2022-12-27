【香港・マカオ経済統計】11月

香港【香港・マカオ経済統計】11月経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マカオ金融一般小売りマクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載香港・マカオ経済統計貿易統計天津の１～11月経済統計、鉱工業は横ばい中国-天津経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産小売りNEW【香港・マカオ経済統計】11月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般小売りNEW11月の輸出額６％減、２カ月連続で前年割れタイ経済貿易統計NEW23年の輸出額目標６％増、22年から引き下げベトナム経済マクロ経済貿易統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（10月）２カ国で前年同月比マイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW山東の１～11月経済統計、鉱工業は5.3％増中国-山東経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資小売り香港・マカオ経済統計【香港・マカオ経済統計】11月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般小売りNEW【香港・マカオ経済統計】10月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】９月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】８月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】７月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】６月香港経済マクロ経済統計関連記事【香港・マカオ経済統計】11月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】５月香港経済マクロ経済統計【香港・マカオ経済統計】４月香港経済マクロ経済統計【香港・マカオ経済統計】３月香港経済マクロ経済統計月間経済統計11月香港統計