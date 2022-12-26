11月の中古車取引17％減、コロナ流行で

中国-全国11月の中古車取引17％減、コロナ流行でPICK UP車両NEW国・地域中国-全国業種車両関連タグ中国自動車マクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW地方が感染急拡大明らかに ３省市で１日計200万人弱中国-全国社会ＩＴ一般保健医療医薬品社会一般小売りNEW上海市、陽性者の自宅隔離は満７日間必要中国-上海社会保健医療社会一般NEW衛生当局、コロナ感染者統計の発表取りやめ中国-全国社会保健医療社会一般NEW浙江、帰省しない出稼ぎ労働者に補助金中国-浙江経済マクロ経済保健医療社会一般文化・宗教雇用・労務NEW中国外務省報道官も感染か、「薬買えない」と妻中国-全国社会医薬品社会一般政治一般NEW自動車統計11月の中古車取引17％減、コロナ流行で中国-全国車両マクロ経済貿易統計自動車NEW広東省の鉱工業生産、１～11月は2.2％増中国-広東経済マクロ経済統計NEW11月の工業生産指数、３カ月連続マイナス台湾経済マクロ経済統計NEW卸売業売上高が２年ぶり減少 調達が鈍化、小売り・飲食は増加台湾経済マクロ経済統計卸売りその他サービス小売り外食・飲食NEW韓国の国内新車販売、９年ぶり最低水準に韓国車両統計自動車NEW世界上位500社、韓国は16社にとどまる韓国経済マクロ経済統計NEW貿易統計11月の中古車取引17％減、コロナ流行で中国-全国車両マクロ経済貿易統計自動車NEW卸売業売上高が２年ぶり減少 調達が鈍化、小売り・飲食は増加台湾経済マクロ経済統計卸売りその他サービス小売り外食・飲食NEW輸出入見本市の取引額、目標上回る158億ドルインドネシア経済貿易統計紙・パルプ農林・水産石油・石炭・ガスイベントNEW【インドネシア経済統計】11月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光NEW日系企業の72％「黒字」予想 前年比で10Ｐ上昇、ジェトロ調査インド経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資その他サービス雇用・労務政策・法律・規制小売りNEW23年成長率は1.5％に鈍化、中華信評台湾経済マクロ経済統計関連記事９月の中古車取引６％減、コロナで客足鈍化中国-全国車両統計自動車８月の中古車取引２％減、猛暑とコロナ響く中国-全国車両マクロ経済統計自動車７月の中古車取引１％減、回復傾向継続中国-全国車両統計自動車政策・法律・規制３月の中古車取引数、65％増の157万台中国-全国車両統計自動車２月の中古車取引数、13倍の95万台超中国-全国車両統計自動車卸売り小売り