ＡＮＡが増便、成田―上海線が週３往復に

中国-上海ＡＮＡが増便、成田―上海線が週３往復に運輸NEW国・地域中国-上海業種運輸関連タグ中国日本空運関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（21日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ国内症例、20日は3000人台中国-全国社会保健医療社会一般NEW広東のコロナ感染者、最短８日で職場復帰可中国-広東社会保健医療社会一般雇用・労務政策・法律・規制NEW中国の22年成長率2.7％に下方修正、世銀中国-全国経済マクロ経済統計保健医療社会一般NEW旅行意欲が一時減退 ホテル予約取り消し、感染者増で中国-全国経済マクロ経済保健医療医薬品その他サービス観光社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW上海のＥＣ団体、配送員参加を呼びかけ中国-上海運輸ＩＴ一般保健医療陸運社会一般雇用・労務小売り外食・飲食NEW関連記事ＡＮＡの成田―深セン線、週２往復へ増便中国-深セン運輸空運ＡＮＡの成田―上海線、週２往復へ増便中国-上海運輸空運ＡＮＡが中国線を増便、成田―杭州は週３便中国-全国運輸空運全日空、７月１日から成田線を毎日運航マレーシア運輸空運全日空、デリー線は６月末まで週２往復インド運輸空運