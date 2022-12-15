香港【オフショア人民元の今】第96回抗議活動を機にゼロコロナ政策の緩和が進む金融国・地域香港業種金融関連タグ香港金融一般政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載市場直送！オフショア人民元の今市場直送！オフショア人民元の今【オフショア人民元の今】第96回 抗議活動を機にゼロコロナ政策の緩和が進む香港金融金融一般政策・法律・規制【オフショア人民元の今】第95回 人民元は中国当局による方針転換の兆しを受け反発香港金融保健医療金融一般不動産政策・法律・規制【オフショア人民元の今】第94回 人民元取引基準仲値は7.1台で膠着香港金融金融一般【オフショア人民元の今】第93回 人民元は心理的節目の7.00を超えて推移香港金融金融一般政策・法律・規制【オフショア人民元の今】第92回 ＰＢｏＣは市場予想に反して利下げを実施香港金融金融一般【オフショア人民元の今】第91回 中国第２四半期ＧＤＰ成長率は急減速香港金融金融一般関連記事【オフショア人民元の今】第95回 人民元は中国当局による方針転換の兆しを受け反発香港金融保健医療金融一般不動産政策・法律・規制【オフショア人民元の今】第80回 ＰＢｏＣの政策期待を背景に人民元相場は安定香港金融金融一般政策・法律・規制【オフショア人民元の今】第63回 中国人民銀行は世界的な金融緩和の流れの中でも、緩和余地を維持香港経済マクロ経済金融一般【オフショア人民元の今】第62回 新型コロナウイルスの感染拡大により、人民元は７台近辺に下落香港経済マクロ経済【オフショア人民元の今】第59回 貿易交渉進展が不透明な中で、人民元は７元近辺で一進一退香港経済マクロ経済金融一般