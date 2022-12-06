下位所得層の物価上昇、11月7.7％に加速

フィリピン下位所得層の物価上昇、11月7.7％に加速経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピン小売りマクロ経済統計社会一般ＣＰＩ11月ＣＰＩは2.35％上昇、２カ月連続で縮小台湾経済マクロ経済統計NEW銀行与信枠、200兆ドン追加 国家銀、景気減速で方針転換ベトナム金融マクロ経済統計鉄鋼・金属金融一般不動産政策・法律・規制NEW11月消費者物価8.0％上昇、14年ぶり水準フィリピン経済マクロ経済統計NEW下位所得層の物価上昇、11月7.7％に加速フィリピン経済マクロ経済統計社会一般小売りNEW消費者物価、11月8.0％上昇 14年ぶり高水準、食料品高くフィリピン経済マクロ経済統計食品・飲料保健医療農林・水産石油・石炭・ガス電力・ガス・水道災害小売りNEW11月のＣＰＩ5.0％上昇、外食や食品が高騰韓国経済マクロ経済統計関連記事下位所得の物価上昇率、10月7.3％に加速フィリピン経済マクロ経済統計その他サービス小売り下位所得層の物価、９月は6.7％上昇に加速フィリピン経済マクロ経済統計その他サービス陸運海運空運小売り外食・飲食下位所得層の物価加速、７月は5.9％上昇フィリピン経済マクロ経済統計食品・飲料陸運下位層物価は６月5.0％上昇、10カ月ぶりフィリピン経済統計下位層の５月物価4.3％上昇、７カ月ぶりフィリピン経済マクロ経済統計食品・飲料石油・石炭・ガス電力・ガス・水道