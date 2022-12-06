新規感染776人、11カ月ぶり低水準（５日）

シンガポール新規感染776人、11カ月ぶり低水準（５日）安全情報社会NEW国・地域シンガポール業種社会関連タグシンガポール保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（６日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW観光・娯楽の需要回復へ、規制緩和で中国-全国経済マクロ経済統計倉庫陸運海運空運観光娯楽NEW抗原検査キットの需要急増、規制緩和で中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW北京がコロナ対策緩和、店内飲食を再開中国-北京社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制外食・飲食NEW東莞のホテル、72時間以内の陰性証明必須に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染、減少傾向が継続中国-全国社会保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事新規感染846人、５日連続で減少（４日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染1052人、前日から19％減少（３日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染1297人、前日から微減（２日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染2184人、前日から３割減少（16日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染1570人、前週同日から減少（３日）シンガポール社会保健医療社会一般