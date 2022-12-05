感染者２週間ぶり300人下回る、累計1152万人

ベトナム感染者２週間ぶり300人下回る、累計1152万人安全情報社会国・地域ベトナム業種社会関連タグベトナム保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（４日）アジア社会統計保健医療社会一般コロナ対策の緩和継続 10都市以上、ＰＣＲ証明不要など中国-全国社会保健医療陸運社会一般政策・法律・規制各都市で制限緩和開始、「ゼロコロナ」撤回せず中国-全国社会保健医療社会一般政治一般ホンダ、武漢工場の操業再開中国-全国車両自動車その他製造機械珠海市のＰＣＲ検査、自主検査は有料に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制週末３日間の感染者、１万人前後で推移香港社会統計保健医療社会一般関連記事１年４カ月ぶり感染者200人下回る、累計1150万人ベトナム社会保健医療社会一般感染者１年３カ月ぶり400人下回る、累計1149万人ベトナム社会保健医療社会一般新規感染3177人、４日ぶり３千人超ベトナム社会保健医療社会一般１年ぶりに１日500人下回る、累計1075万人ベトナム社会保健医療社会一般10カ月半ぶり感染者千人下回る、累計1072万人ベトナム社会保健医療社会一般