２週間後にピーク、感染リバウンドで専門家

香港２週間後にピーク、感染リバウンドで専門家安全情報社会国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（４日）アジア社会統計保健医療社会一般コロナ対策の緩和継続 10都市以上、ＰＣＲ証明不要など中国-全国社会保健医療陸運社会一般政策・法律・規制各都市で制限緩和開始、「ゼロコロナ」撤回せず中国-全国社会保健医療社会一般政治一般ホンダ、武漢工場の操業再開中国-全国車両自動車その他製造機械珠海市のＰＣＲ検査、自主検査は有料に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制週末３日間の感染者、１万人前後で推移香港社会統計保健医療社会一般関連記事空港職員、ＰＣＲ検査の間隔を短縮へ香港社会保健医療その他サービス空運観光社会一般政策・法律・規制９月までに接種率７割が理想、政府顧問香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制冷凍ワニ肉を販売停止、感染者家庭で陽性香港社会食品・飲料社会一般政策・法律・規制接種済み出張者の隔離期間、政府が短縮検討香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制政府、新型コロナ研究支援に１億ドル拠出香港医薬保健医療社会一般政策・法律・規制財政