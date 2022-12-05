新型コロナワクチン廃棄、調達の17％に

フィリピン新型コロナワクチン廃棄、調達の17％に医薬国・地域フィリピン業種医薬関連タグフィリピン保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（４日）アジア社会統計保健医療社会一般コロナ対策の緩和継続 10都市以上、ＰＣＲ証明不要など中国-全国社会保健医療陸運社会一般政策・法律・規制各都市で制限緩和開始、「ゼロコロナ」撤回せず中国-全国社会保健医療社会一般政治一般ホンダ、武漢工場の操業再開中国-全国車両自動車その他製造機械珠海市のＰＣＲ検査、自主検査は有料に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制週末３日間の感染者、１万人前後で推移香港社会統計保健医療社会一般関連記事ワクチン廃棄156億ペソに、保健省認めるフィリピン社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制ワクチン期限切れ、2066万回分にフィリピン社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制ワクチン2700万回分、７月に期限切れフィリピン医薬保健医療アストラゼネカ製ワクチン期限を３カ月延長インドネシア医薬保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制首都の接種会場25カ所、ワクチン不足で休止タイ社会ＩＴ一般保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制