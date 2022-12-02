23年の外国人観光客、400万人に倍増も

フィリピン23年の外国人観光客、400万人に倍増も観光国・地域フィリピン業種観光関連タグフィリピン保健医療観光マクロ経済政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（１日）アジア社会統計保健医療社会一般（表）新型コロナによる日本人入国規制（１日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制４週連続で日本が世界最多、コロナ感染アジア医薬保健医療地方にコロナ対策緩和の動き 中央方針受け、感染者も減少傾向中国-全国社会マクロ経済保健医療その他サービス社会一般政策・法律・規制小売り深センの越境貨物運転手、31人が陽性反応中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般コロナが車販売に影響、先週は３割超の減少中国-全国車両統計自動車政策・法律・規制関連記事ゴム製品ＴＲＶラバー上場、初日終値83％高タイ製造ゴム・皮革証券注文住宅市場回復、販売会で86億円受注予測タイ建設不動産建設・プラントイベント今年の外国人訪問客、業界は800万人と予想フィリピン観光統計観光国内観光業の発展、上下両院で推進フィリピン観光卸売り観光イベント政治一般政策・法律・規制小売りきょうから観光展示会、JALも出展フィリピン観光倉庫空運観光イベント