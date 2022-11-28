印新興が電動ＳＵＶ発表、航続距離500キロ超

インド印新興が電動ＳＵＶ発表、航続距離500キロ超車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド自動車車部品精密機器機械電子・コンピューター環境ベンチャー関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波理想汽車、一部車種の納車遅延＝部品不足で中国-北京車両統計自動車車部品NEWＮＥＶ、年末に一部で値上げの波到来か中国-全国車両自動車社会一般車部品NEWエネ政策計画事務局、ＥＶハブ化に向け自信タイ車両自動車電機電力・ガス・水道設備投資建設・プラント環境政策・法律・規制NEW印新興が電動ＳＵＶ発表、航続距離500キロ超インド車両ベンチャー自動車電子・コンピューター精密機器機械環境車部品NEW鴻海、ＥＶ子会社に3300万米ドル追加出資台湾車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター証券現代自とＳＫオン、米に電池合弁工場か韓国車両自動車電機車部品関連記事ＢＹＤの新型セダン「海豹」、18日発売中国-深セン車両自動車ＢＹＤがコンセプトカー、航続距離１千キロ中国-深セン車両自動車地場新興ＥＶが事業本格化 配車とサブスク、11月開始へインド車両自動車その他サービス陸運環境新興プラバイグ、航続距離500キロのＥＶ発表インド車両自動車電機電力・ガス・水道環境英ローレティ、電動ＳＵＶを21年に投入インド車両自動車環境