瀋陽市内９区、28日までコロナ対策強化

中国-遼寧瀋陽市内９区、28日までコロナ対策強化社会NEW国・地域中国-遼寧業種社会関連タグ中国保健医療ＩＴ一般小売り外食・飲食観光娯楽政策・法律・規制社会一般教育スポーツ関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（24日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（24日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染者、初の３万人超 地方政府が対策強化の動き中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW中国ロックダウン２万カ所、厳戒態勢中国-全国社会社会一般NEW北京の24日国内感染、午後３時までに863人中国-北京社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制NEW上海ディズニーランド、25日に営業再開中国-上海観光保健医療観光娯楽社会一般NEW関連記事瀋陽市内９区、20日まで公共施設の営業停止中国-遼寧社会保健医療社会一般政策・法律・規制遼寧省瀋陽の９区、９日までＰＣＲ検査継続中国-遼寧社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制瀋陽が最低賃金改定、主要地区700元に中国-遼寧経済社会一般雇用・労務政策・法律・規制瀋陽が最低賃金引き上げ、最大で44％中国-遼寧経済マクロ経済社会一般雇用・労務政策・法律・規制瀋陽が最低賃金を改定、12.5％引上げ中国-全国社会マクロ経済社会一般雇用・労務政策・法律・規制