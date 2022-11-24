23日の感染者21人、新たに死者１人確認

ミャンマー23日の感染者21人、新たに死者１人確認安全情報社会NEW国・地域ミャンマー業種社会関連タグミャンマー保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（24日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（24日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染者、初の３万人超 地方政府が対策強化の動き中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW中国ロックダウン２万カ所、厳戒態勢中国-全国社会社会一般NEW北京の24日国内感染、午後３時までに863人中国-北京社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制NEW上海ディズニーランド、25日に営業再開中国-上海観光保健医療観光娯楽社会一般NEW関連記事６日の感染者45人、新たな死者確認されずミャンマー社会保健医療社会一般24日の感染者139人、新たに死者１人ミャンマー社会保健医療社会一般10日の感染者数10人、死者ゼロは34日連続ミャンマー社会保健医療社会一般コロナ新規感染250人、陽性率は1.6％にミャンマー社会保健医療社会一般コロナ新規感染、347人に減少ミャンマー社会保健医療社会一般