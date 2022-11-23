香港【オフショア人民元の今】第95回人民元は中国当局による方針転換の兆しを受け反発金融NEW国・地域香港業種金融関連タグ香港保健医療金融一般不動産政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載市場直送！オフショア人民元の今市場直送！オフショア人民元の今【オフショア人民元の今】第95回 人民元は中国当局による方針転換の兆しを受け反発香港金融保健医療金融一般不動産政策・法律・規制NEW【オフショア人民元の今】第94回 人民元取引基準仲値は7.1台で膠着香港金融金融一般【オフショア人民元の今】第93回 人民元は心理的節目の7.00を超えて推移香港金融金融一般政策・法律・規制【オフショア人民元の今】第92回 ＰＢｏＣは市場予想に反して利下げを実施香港金融金融一般【オフショア人民元の今】第91回 中国第２四半期ＧＤＰ成長率は急減速香港金融金融一般【オフショア人民元の今】第90回 人民元は上下に振れやすい展開へ香港金融金融一般政策・法律・規制関連記事【オフショア人民元の今】第94回 人民元取引基準仲値は7.1台で膠着香港金融金融一般【オフショア人民元の今】第93回 人民元は心理的節目の7.00を超えて推移香港金融金融一般政策・法律・規制【オフショア人民元の今】第90回 人民元は上下に振れやすい展開へ香港金融金融一般政策・法律・規制【オフショア人民元の今】第86回 春節休暇後も人民元は堅調な値動きが継続香港金融金融一般【オフショア人民元の今】第64回 中国経済は新型コロナウイルスの影響を受け大幅に縮小香港経済マクロ経済金融一般