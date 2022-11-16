らあめん花月嵐、12月にタイ１号店

タイらあめん花月嵐、12月にタイ１号店日系企業進出PICK UPサービスNEW国・地域タイ業種サービス関連タグタイ日本食品・飲料外食・飲食関連トピックス・特集・連載アジアの《日系進出》最新動向アジアの《日系進出》最新動向エア・ウォーター、北部のガス充塡工場開所ベトナム化学化学一般NEWらあめん花月嵐、12月にタイ１号店タイサービス食品・飲料外食・飲食NEW物語コーポレーション、兼松の合弁に出資へインドネシアサービス食品・飲料外食・飲食NEWス州日系モール、最上階にバー開業マレーシアサービス食品・飲料その他サービス社会一般外食・飲食日系ＡＩサービス会社、タイに現法タイＩＴＩＴ一般精工技研、光通信部品の連結子会社タイ製造電機その他製造関連記事ＣＲＧ、日本食３ブランドの地方展開強化タイサービス外食・飲食大戸屋が出店ペースを加速：20年に100店、年商68億円へタイ商業食品・飲料設備投資卸売りその他サービス小売り飲食ＣＲＧ、５年で店舗数1000店へタイ商業食品・飲料卸売りその他サービス小売り「天丼てんや」、セントラルとＦＣ契約タイ食品食品・飲料ちゃぶ屋ラーメン、来年2月に1号店タイ食品貿易食品・飲料卸売りメディア小売り