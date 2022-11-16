ＧＤＰ４期ぶりマイナス、実質年1.2％減

日本ＧＤＰ４期ぶりマイナス、実質年1.2％減経済NEW国・地域日本業種経済関連タグ日本マクロ経済ＧＤＰ豪の生産性低下、10年後の経済規模が縮小かオーストラリア経済マクロ経済金融一般NEW５兆ドル経済の実現、４州の製造業成長が鍵インド経済マクロ経済その他製造NEWＧＤＰ４期ぶりマイナス、実質年1.2％減日本経済マクロ経済NEWＧＤＰ3.2％減に下方修正 政府の最新予測、外部環境悪化で香港経済マクロ経済統計23年ＧＤＰ成長率は2.9％、台経院予測台湾経済マクロ経済統計韓国の23年成長率1.8％、ＫＤＩが下方修正韓国経済マクロ経済貿易統計関連記事ＧＤＰ年率5.4％増、21年は1.7％成長日本経済統計ＧＤＰ年28.1％減、戦後最悪から悪化幅拡大日本経済マクロ経済国民経済計算に最新基準適用：実質ＧＮＩは60年で400倍に韓国経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資雇用・労務第３四半期のＧＤＰ、前期比1.1％増韓国経済マクロ経済貿易統計電子・コンピューター保健医療石油・石炭・ガス金融一般設備投資保険卸売りその他サービス不動産建設・プラント教育小売り実質賃金が低下傾向、物価高を反映インドネシア経済統計雇用・労務