ス州日系モール、最上階にバー開業

マレーシアス州日系モール、最上階にバー開業日系企業進出PICK UPサービスNEW国・地域マレーシア業種サービス関連タグマレーシア日本食品・飲料外食・飲食その他サービス社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの《日系進出》最新動向アジアの《日系進出》最新動向ス州日系モール、最上階にバー開業マレーシアサービス食品・飲料その他サービス社会一般外食・飲食NEW日系ＡＩサービス会社、タイに現法タイＩＴＩＴ一般精工技研、光通信部品の連結子会社タイ製造電機その他製造ブックオフの中古商材店、マラッカ進出マレーシア商業マクロ経済卸売りその他サービス社会一般小売りＧ―ファクトリー、ウナギ「宇奈とと」出店シンガポールサービス食品・飲料その他サービス外食・飲食英会話ＥＣＣ、人材紹介の現法設立インド経済マクロ経済ＩＴ一般教育雇用・労務関連記事大阪城一望のホテル、「パティーナ」25年春開業日本観光観光テイクオフ：新しくオープンした中心…シンガポール社会社会一般テイクオフ：月曜日の帰り道、中華街…シンガポール社会社会一般北京に500Ｍの超高層ビル、中信集団が着工へ中国-北京建設設備投資その他サービス不動産建設・プラント観光娯楽松島の65階建タワー、来年上半期に着工韓国建設貿易設備投資卸売り建設・プラント社会一般政策・法律・規制小売り