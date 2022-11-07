マカオ政府、来年も現金給付を継続

マカオマカオ政府、来年も現金給付を継続PICK UP経済NEW国・地域マカオ業種経済関連タグ香港マカオ観光娯楽財政政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（６日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW広州の新型コロナ、市中感染広がる中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW広州モーターショー、コロナで開催延期中国-広東車両自動車イベント政策・法律・規制NEWコロナ再拡大、４ＱのＮＥＶ販売を下押し中国-全国車両マクロ経済統計自動車保健医療政策・法律・規制NEW上海マラソン、今年は27日に開催＝２年ぶり中国-上海社会保健医療社会一般イベントNEWコロナ感染、５月初旬以来の高水準に中国-全国社会保健医療社会一般更新関連記事マカオ政府、市民への現金給付継続へマカオ経済マクロ経済社会一般財政マカオ、現金支給の開始を４月に繰り上げマカオ経済政策・法律・規制財政マカオ政府による現金支給、来年度も継続マカオ経済政治一般政策・法律・規制財政マカオ定額給付金、15日から支給を開始香港経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制市民全員に7万円、マカオが定額給付金香港経済マクロ経済保健医療医薬品電力・ガス・水道金融一般社会一般政策・法律・規制財政