吉利系ＥＶ「極ケ」、新型ＭＰＶを発売

中国-浙江吉利系ＥＶ「極ケ」、新型ＭＰＶを発売車両NEW国・地域中国-浙江業種車両関連タグ中国自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波吉利系ＥＶ「極ケ」、新型ＭＰＶを発売中国-浙江車両統計自動車NEW世界の車載電池市場、中国勢がけん引中国-全国車両統計自動車その他製造車部品NEW現代自とロッテ、超急速充電事業で協力韓国車両自動車NEWブミ系財団とドイツ研究所、ＥＶ研修で提携マレーシア車両自動車二輪車教育環境雇用・労務車部品NEW公営住宅のＥＶ充電設備、５社に発注シンガポール車両自動車電機インフラ環境政策・法律・規制NEW奨励金の受給、ＥＶ電池の安全試験必須にインド車両自動車二輪車環境車部品NEW関連記事ＥＶの極ケ、原材料高騰で1.8万元値上げ中国-浙江車両自動車化学一般車部品吉利のＥＶ「極ケ」、22年販売目標は７万台中国-浙江車両統計自動車吉利とモービルアイ、24年にＬ４対応ＥＶ中国-浙江車両自動車ＩＴ一般吉利と米ウェイモ、自動運転タクシーで協業中国-浙江車両自動車ＩＴ一般その他サービス陸運吉利がスマート化戦略、研究開発に1500億元中国-浙江車両自動車ＩＴ一般環境