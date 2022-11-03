インドエアアジアが印撤退全株売却、エアインディアに統合運輸NEW国・地域インド業種運輸関連タグマレーシアインド証券空運関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（３日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（３日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW一部の駅や空港、ＰＣＲ検査の確認廃止中国-全国社会陸運空運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内感染、２日は531人中国-全国社会保健医療社会一般NEW国内線運航の航空会社に補助金、対象を拡大中国-全国運輸空運政策・法律・規制財政NEW市外移動に陰性証明必須、広州市が再度喚起中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事スパイスジェットが経営危機 運航トラブル頻発、シェアも低下インド運輸統計決算空運政治一般政策・法律・規制ジェットエアが運航再開へ 逆風の再出発、価格競争厳しくインド運輸空運航空業界２年で80億ドル損失 資金危機、即時救済を＝ＣＡＰＡインド運輸統計決算空運航空業界赤字、本年度７割増 運賃上昇も燃料費増で利益相殺インド運輸統計決算空運政策・法律・規制エアインディアの再建進まず：本年度に黒字化も、抜本改革欠くインド運輸倉庫政治一般政策・法律・規制