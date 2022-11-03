中銀、次回0.75％利上げへ

フィリピン中銀、次回0.75％利上げへ通貨安を警戒、異例の言及PICK UP金融NEW国・地域フィリピン業種金融関連タグフィリピン金融一般マクロ経済政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジア通貨安の危機アジアの新型コロナ情報アジア通貨安の危機10月末の外貨準備、市場介入で27.6億ドル減韓国金融金融一般NEW政策金利4.25％に、米利上げで追随香港金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW中銀が再利上げ、年2.75％に 今年４度目、来年も引き上げ継続かマレーシア金融マクロ経済金融一般社会一般政策・法律・規制財政NEW中銀、次回0.75％利上げへ 通貨安を警戒、異例の言及フィリピン金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW米４連続0.75％利上げ、各国の通貨安継続か米国経済マクロ経済NEW韓国の信用度悪化、輸出不振やインフレで韓国金融マクロ経済金融一般アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（３日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（３日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW一部の駅や空港、ＰＣＲ検査の確認廃止中国-全国社会陸運空運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内感染、２日は531人中国-全国社会保健医療社会一般NEW国内線運航の航空会社に補助金、対象を拡大中国-全国運輸空運政策・法律・規制財政NEW市外移動に陰性証明必須、広州市が再度喚起中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事中銀、次回会合で0.75％利上げ視野フィリピン金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制中銀総裁、年内の追加利上げを示唆フィリピン金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制ペソ最安値、18年ぶり更新 米比利上げに差、貿易赤字拡大フィリピン金融マクロ経済貿易金融一般証券政策・法律・規制中銀、緊急で0.75％利上げ 上げ幅最大、物価抑制へ前倒しフィリピン金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制景気後退リスクを否定 経済開発庁、物価高は警戒フィリピン経済マクロ経済食品・飲料保健医療石油・石炭・ガスインフラ金融一般政策・法律・規制軍事