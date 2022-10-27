訪日観光、復活へ急ピッチ

ベトナム訪日観光、復活へ急ピッチ制限解除、ビザ取得なお課題観光NEW国・地域ベトナム業種観光関連タグベトナム日本空運観光統計政策・法律・規制外交関連トピックス・特集・連載アジアの入国規制緩和の動きアジアの新型コロナ情報アジアの入国規制緩和の動き（表）新型コロナによる日本人入国規制（27日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW香港空港、顔認証のみで搭乗手続き可能に香港運輸ＩＴ一般電子・コンピューター空運社会一般政策・法律・規制NEW訪日観光、復活へ急ピッチ 制限解除、ビザ取得なお課題ベトナム観光統計空運観光政策・法律・規制外交NEW海外人員の往来を利便化 地方がファストトラック導入へ中国-全国経済マクロ経済ＩＴ一般その他製造金融一般設備投資不動産社会一般環境政策・法律・規制財政「逆隔離」施設の求人始まる 実施間近か、落馬洲で準備着々香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制マンウェイン検問所の再開、中国と協議ミャンマー経済マクロ経済貿易アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナによる日本人入国規制（27日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW（表）新型コロナウイルス感染者数（27日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ国内感染、26日は193人中国-全国社会保健医療社会一般NEW康泰旅行社が全店休業、コロナで打撃香港観光観光雇用・労務NEW陳財政長官がコロナ陽性、訪問先のサウジで香港社会マクロ経済保健医療金融一般社会一般NEW接種免除証明書２万枚、11月９日から無効に香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事訪日タイ人の本格回復に期待 個人旅行解禁、円安も追い風タイ観光観光政策・法律・規制【リオープニング】日韓往来が本格的な回復へ 入国制限を緩和、観光業界に光明韓国観光観光【データでみるＡＳＥＡＮ】11月訪日者数、３割増の20.7万人シンガポール観光統計観光娯楽11月の訪日者数、休日多く53％増フィリピン観光統計観光娯楽訪日旅行、英語対応が課題に：日本政策投資銀が渡航者の意向調査マレーシア観光統計倉庫陸運観光娯楽環境政策・法律・規制