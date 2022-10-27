ドン安が経営圧迫、客離れ恐れ値上げも困難

ベトナムドン安が経営圧迫、客離れ恐れ値上げも困難経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナム食品・飲料化学一般石油・石炭・ガス小売りマクロ経済貿易関連トピックス・特集・連載アジア通貨安の危機アジア通貨安の危機ドン安が経営圧迫、客離れ恐れ値上げも困難ベトナム経済マクロ経済貿易食品・飲料化学一般石油・石炭・ガス小売りNEW通貨安続く、１ドル＝3000チャットで推移ミャンマー金融マクロ経済金融一般NEW円上昇一時146円後半、日米金利差の縮小観測で日本経済マクロ経済NEW連続利上げ、高成長持続に影 ドル高是正、投資は下振れもベトナム金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制外貨両替業者の管理強化を要請、国家銀ベトナム金融金融一般政策・法律・規制介入警戒で小動き、円相場148円台後半日本経済マクロ経済関連記事ブラウンコーヒー、台湾系カフェを全店閉鎖カンボジア食品食品・飲料卸売り小売り「貢茶」韓国法人、台湾グローバル本社の買収か台湾商業食品・飲料卸売りその他サービス小売り「貢茶」韓国法人、グローバル本社の買収へ韓国商業食品・飲料卸売りその他サービス小売りテイクオフ：中国本土で近年、台湾発…中国-全国社会食品・飲料卸売り社会一般文化・宗教小売り茶飲料スタンドの「貢茶」、８月に日本１号店台湾食品食品・飲料卸売り小売り