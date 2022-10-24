９月経済指標、鉱工業が約半年ぶり高水準

中国-全国９月経済指標、鉱工業が約半年ぶり高水準経済国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国自動車電機化学一般鉄鋼・金属ガラス・セメントその他製造不動産建設・プラントＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道卸売り小売り外食・飲食観光マクロ経済統計政策・法律・規制インフラ設備投資雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（24日）アジア社会統計保健医療社会一般３ＱのＧＤＰは3.9％成長、２Ｑから改善中国-全国経済マクロ経済統計不動産建設・プラント政策・法律・規制輸入博、入場に24時間以内の陰性証明必須中国-上海経済マクロ経済貿易保健医療社会一般イベント３ＱのＧＤＰは3.9％成長中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造その他サービス不動産建設・プラント観光政策・法律・規制小売り外食・飲食コロナ国内感染、23日は173人中国-全国社会保健医療社会一般経済よりゼロコロナ、米との覇権争い「黄信号」中国-全国経済マクロ経済自動車電子・コンピューター観光関連記事３月の鉱工業生産1.1％減、下げ幅大きく縮小中国-全国経済マクロ経済統計自動車政策・法律・規制９月の鉱工業生産5.8％増、単月は伸び拡大中国-全国経済マクロ経済統計その他製造設備投資その他サービス不動産建設・プラント小売り外食・飲食７月の鉱工業生産、6.4％増で伸び鈍化中国-全国経済マクロ経済統計その他製造設備投資卸売りその他サービス不動産小売り１～２月の鉱工業生産6.3％増、伸び幅拡大中国-全国経済マクロ経済統計鉱工業生産が減速、７月は６％増中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機化学一般鉄鋼・金属その他製造ガラス・セメント石油・石炭・ガス設備投資卸売り不動産建設・プラント小売り