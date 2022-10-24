３ＱのＧＤＰは3.9％成長

中国-全国３ＱのＧＤＰは3.9％成長消費回復も、本格的復調はまだ経済国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国その他製造不動産建設・プラント小売り外食・飲食その他サービス観光マクロ経済統計貿易政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（24日）アジア社会統計保健医療社会一般３ＱのＧＤＰは3.9％成長、２Ｑから改善中国-全国経済マクロ経済統計不動産建設・プラント政策・法律・規制輸入博、入場に24時間以内の陰性証明必須中国-上海経済マクロ経済貿易保健医療社会一般イベント３ＱのＧＤＰは3.9％成長中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造その他サービス不動産建設・プラント観光政策・法律・規制小売り外食・飲食コロナ国内感染、23日は173人中国-全国社会保健医療社会一般経済よりゼロコロナ、米との覇権争い「黄信号」中国-全国経済マクロ経済自動車電子・コンピューター観光ＧＤＰ３ＱのＧＤＰは3.9％成長中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造その他サービス不動産建設・プラント観光政策・法律・規制小売り外食・飲食中銀、0.5％追加利上げインドネシア金融貿易鉄鋼・金属石油・石炭・ガス金融一般政策・法律・規制７～９月の経済成長率4.4％シンガポール経済マクロ経済統計公的債務のＧＤＰ比、低下する見通しタイ経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制22年経済成長率は5.4％、ＩＭＦが上方修正マレーシア経済マクロ経済統計23年は４～５％成長予想、サービス業けん引マレーシア経済マクロ経済統計貿易統計３ＱのＧＤＰは3.9％成長中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造その他サービス不動産建設・プラント観光政策・法律・規制小売り外食・飲食国内交易、４～６月は24％減フィリピン経済マクロ経済貿易統計ＮＺ９月貿易収支、赤字から800万＄黒字に転換ニュージーランド経済マクロ経済貿易統計輸出受注額が２カ月ぶり減少台湾経済マクロ経済貿易統計対日衣料品輸出は８月も好調ミャンマー繊維貿易統計繊維貿易赤字、過去最大11兆円＝22年度上半期日本経済貿易統計関連記事１～３月ＧＤＰ18.3％成長中国-全国経済マクロ経済統計政策・法律・規制19年成長率は6.1％に急減速中国-全国経済マクロ経済統計政策・法律・規制18年の経済成長率6.6％中国-全国経済マクロ経済統計みずほ銀、中国・ＡＥＣセミナーを開催香港経済マクロ経済金融一般設備投資卸売り不動産小売り13年成長率は7.7％維持：ＧＤＰ規模は日本の２倍に中国-全国経済マクロ経済統計インフラ電力・ガス・水道設備投資不動産建設・プラント政策・法律・規制