コロナ派生型ＸＢＢすでに流入、感染は抑制

インドネシアコロナ派生型ＸＢＢすでに流入、感染は抑制PICK UP社会NEW国・地域インドネシア業種社会関連タグインドネシア保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（23日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW深センの越境貨物運転手、47人が陽性反応中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般NEWコロナ国内感染、週末３日は472人中国-全国社会保健医療社会一般NEW週末３日間の感染者、5000人台で推移香港社会統計保健医療社会一般NEW接種免除証明で政府敗訴、無効化の権限なし香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW感染隔離期間の調整など議論台湾社会保健医療社会一般政策・法律・規制選挙NEW関連記事保健省、ＸＢＢやＢＮ１などの変異株を警戒タイ社会保健医療社会一般オミクロン派生型、新たに41人が域内感染台湾社会保健医療社会一般ＸＢＢの感染ピーク、11月半ば＝保健省シンガポール社会保健医療社会一般保健当局、変異株ＸＢＢへの警戒を強めるタイ社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制新型コロナの新変異株、タイでは未確認タイ社会保健医療社会一般