エアアジアＸ、コロナ後へ路線拡充に本腰

マレーシアエアアジアＸ、コロナ後へ路線拡充に本腰運輸国・地域マレーシア業種運輸関連タグ韓国タイマレーシアオーストラリアニュージーランドインド日本中東空運観光関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（18日）アジア社会統計保健医療社会一般航空各社、９月の国際線旅客が急増中国-全国運輸統計空運コロナ国内感染、17日は208人中国-全国社会保健医療社会一般新たに4954人感染、前日から407人減香港社会統計保健医療社会一般流入症例増加、「０＋０」に影響なし＝専門家香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制貿易発展局、東京で特区25周年のセミナー香港経済マクロ経済食品・飲料宝石・宝飾品その他サービスイベント小売り関連記事エアアジアＸ、11月に羽田線の運航再開マレーシア運輸空運観光中国航空各社、週千往復に＝日本線過去最多中国-全国運輸空運タイエアアジアＸ、８月から札幌線運休へマレーシア運輸倉庫空運政策・法律・規制タイエアアジアＸ、８月から札幌線運休へタイ運輸倉庫空運政策・法律・規制タイエアアジアＸ、成田・大阪片道１万円タイ運輸倉庫空運政策・法律・規制