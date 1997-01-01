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    ＡＳＥＡＮのモビリティー　～関連ビジネス・テクノロジー

    ＡＳＥＡＮ自動車産業調査の第一人者が豊富なデータとフィールドワークを基に自動車産業の今後やモビリティーの最新トレンドを解説する。