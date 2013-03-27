CDI's EYE 成功の方程式

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タイ市場で、ＡＳＥＡＮ市場で成功するための鍵は何か。現地の実情を伝えながら、「成功の方程式」を伝える。

筆者紹介

浅枝敏行（あさえだ・としゆき）
Corporate Directions,Inc.（CDI） Alliance Consultant 兼 CDI-Thailand 代表。東京大学大学院在学中より幅広い業種でインターンシップを経験し、中退後は広告代理店やマーケティング会社を経て独立。欧米、東南アジア、東アフリカなどでマーケティングやブランド構築に従事。

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タイ経済

【CDI’s EYE】第14回・ＡＥＣが変える企業・人（２）：日系企業の「ASEANization」（2013/03/27）

前回は、2015年の東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）経済共同体（ＡＥＣ）発効を意識した一部の大手企業や先…

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タイ経済

【CDI’s EYE】第13回・ＡＥＣが変える企業・人（１）：急加速する「ASEANization」（2013/02/27）

タイでいま最も多く取り上げられる経済面での話題は「ＡＳＥＡＮ経済共同体（ＡＥＣ）」だろう。2015年に東…

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タイ経済

【CDI’s EYE】第12回・失敗しないタイ進出：事業を阻むコミュニケーションの課題（２）（2013/01/23）

前回は在タイ日系企業が陥りがちな「現地経営の落とし穴」として、コミュニケーション問題の事例を取り上げ…

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タイ経済

【CDI’s EYE】第11回・失敗しないタイ進出：事業を阻む「コミュニケーション」の課題（１）（2012/12/26）

地政学上の優位性、先行するインフラ整備、安価な人件費の割に質の高い人材、親日的な国民性、駐在員にとっ…

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タイ経済

【CDI’s EYE】第10回・タイ企業の変化：洪水から得た教訓（2012/11/28）

昨年の大洪水でタイ中部の工業団地などが大きな被害を受けてから１年が過ぎた。今年の雨期は再発を免れ、在…

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タイ経済

【CDI’s EYE】第９回・「日本ブランド」の現在地（３）：日本企業の取るべきブランド戦略の方向性（2012/10/24）

戦略コンサルティングファームのコーポレイトディレクション（ＣＤＩ）がアジアでの豊富な経験、成功・失敗…

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タイ経済

【CDI’s EYE】第８回・「日本ブランド」の現在地（２）：非日系外資のタイ市場アプローチ（2012/09/26）

戦略コンサルティングファームのコーポレイトディレクション（ＣＤＩ）がアジアでの豊富な経験、成功・失敗…

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タイ商業

【CDI’s EYE】第７回・「日本ブランド」の現在地（１）：「日本大好き」はいつまで続くか（2012/08/29）

戦略コンサルティングファームのコーポレイトディレクション（ＣＤＩ）がアジアでの豊富な経験、成功・失敗…

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タイ経済

【CDI’s EYE】第６回・消費規模拡大と課題の高度化：激化する大規模商業施設競争（2012/07/25）

コーポレイトディレクション（ＣＤＩ）は1986年に創業された日系初の独立系戦略コンサルティングファームで…

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タイ商業

【CDI’s EYE】第５回・成長する市場の「中身」：コスメ市場で台頭するマスティージ（2012/06/27）

コーポレイトディレクション（ＣＤＩ）は1986年に創業された日系初の独立系戦略コンサルティングファームで…

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タイ経済

【CDI’s EYE】第４回・「文化とコンセプト」の関係：現地に根ざした「ローカル業態」（2012/05/23）

コーポレイトディレクション（ＣＤＩ）は1986年に創業された日系初の独立系戦略コンサルティングファームで…

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タイ経済

【CDI’s EYE】第３回・消費者市場向けマーケティング：「選択と集中」の力（2012/04/25）

コーポレイトディレクション（ＣＤＩ）は、1986 年創業の日系初の独立系戦略コンサルティングファーム。東京…

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タイ経済

【CDI’sEYE】第２回・市場をどう捉えるか？：ターゲット市場は変化する「生き物」（2012/03/28）

コーポレイトディレクション（ＣＤＩ）は、1986年創業の日系初の独立系戦略コンサルティングファーム。東京…

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タイ経済

【CDI’sEYE】第１回・パートナー選定：事業も結婚も、成功はパートナー次第？（2012/02/22）

コーポレイトディレクション（ＣＤＩ）は、1986 年創業の日系初の独立系戦略コンサルティングファームである…

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