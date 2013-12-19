管理栄養士たえこのひとりごと

A hitorigoto
海外に暮らす日本人駐在員が健康に活躍できるよう、日本人管理栄養士ならではの食事・生活習慣をアドバイス。

筆者紹介

渡部妙子（NNA豪州企画部長）
栄養士・管理栄養士（日本）資格を持つ。食品会社の品質管理員や、病院食・学校給食の献立作成、栄養指導業務に従事した経験も。趣味は、ワイナリーめぐり、食べ歩き。

すべての文頭を開く
オーストラリア食品

【管理栄養士たえこ】宗教・文化で異なる食事（2013/12/19）

日本の学校給食は戦後から続いてきた世界に誇るべき制度だと思いますが、それが他民族や多文化に適応できる…

続きを読む

オーストラリア食品

【管理栄養士たえこ】トランス脂肪酸（2013/11/29）

最近、栄養士の間でホットな話題といえば、米国のトランス脂肪酸使用禁止への動きです。トランス脂肪酸はシ…

続きを読む

オーストラリア社会

【管理栄養士たえこ】夏の食中毒予防（2013/10/24）

シドニーのジャカランダが満開になり、本格的な夏が始まりました。このところ、急に猛暑がやってきては翌日…

続きを読む

オーストラリア食品

【管理栄養士たえこ】日本とオーストラリアの糖尿病食（2013/09/26）

オーストラリアの糖尿病食に関する勉強会に参加しました。以前、このコラムで糖尿病食はダイエットに有効な…

続きを読む

オーストラリア食品

【管理栄養士たえこ】食物アレルギーと不耐性（2013/08/22）

食物アレルギーは日本でも珍しいものではなくなりました。筆者が小、中学生の頃にアレルギーで給食が食べら…

続きを読む

オーストラリア食品

【管理栄養士たえこ】プロバイオティクスとプレバイオティクス（2013/07/25）

日本でもなじみのある乳酸菌飲料やヨーグルトですが、オーストラリアでも改めて注目を浴びるようになってい…

続きを読む

オーストラリア食品

【管理栄養士たえこ】幸せになる生活習慣（2013/06/27）

「幸せな人は長生きする」と言われます。ある研究では幸せと感じている人は、そうでない人に比べて約10年長…

続きを読む

オーストラリア食品

【管理栄養士たえこ】走れる体づくり（2013/05/24）

シドニーでは秋も深まり、朝夕が肌寒く感じるようになりました。これからの季節はランニングイベントが満載…

続きを読む

オーストラリア医薬

【管理栄養士たえこ】長寿日本一の長野県（2013/04/26）

日本の厚生労働省がこのほど、日本一の長寿の県は長野県と発表しました。長寿で有名な沖縄県は３位に衰退し…

続きを読む

オーストラリア医薬

【管理栄養士たえこ】飽和脂肪酸（2013/03/28）

オーストラリアが多民族国家であることを改めて感じるのは、病院の食事など画一的な場面においても個人の食…

続きを読む

オーストラリア社会

【管理栄養士たえこ】新食事ガイドライン（2013/02/28）

今月、オーストラリアの新食事ガイドラインが発表されました。肥満をはじめ生活習慣病を予防し、国民が健康…

続きを読む

オーストラリア社会

【管理栄養士たえこ】運動と栄養（2013/01/31）

昨年末、運動と栄養に関する最新情報を学ぶために日本の講習会に参加しました。講師は体育大の教授をはじめ…

続きを読む

オーストラリア社会

【管理栄養士たえこ】生野菜を食べる（2012/11/22）

読者のみなさんは「生野菜」を食べる習慣がありますか。学校給食の栄養士をしていた頃は、残念なことに子ど…

続きを読む

オーストラリア食品

【管理栄養士たえこ】豪州の自然療法（2012/10/25）

豪州では、ナチュロパシーという自然療法が病気を防ぐ第一次予防として根付いています。日本ではまだ聞きな…

続きを読む

オーストラリア食品

【管理栄養士たえこ】さまざまなダイエット法（2012/09/27）

日本では、毎年のように○○ダイエットというものが流行り、エクササイズのＤＶＤや、ダイエット本がベスト…

続きを読む

オーストラリア社会

【管理栄養士たえこ】加工食品を上手に（2012/08/23）

「加工食品」と聞いて何を思い浮かべるでしょうか。スーパーマーケットで売られる生鮮食品以外のほとんどが…

続きを読む

オーストラリア医薬

【管理栄養士たえこ】糖尿病リスク（2012/07/26）

今月９日から15日は豪州の「2012 Diabetes Awareness Week」でした。シドニー市内にも青と緑の旗が多数掲げ…

続きを読む

オーストラリア社会

【管理栄養士たえこ】運動とカロリー（2012/06/22）

前回は「手測りによる食事の改善」をご紹介しました。その後、読者の方々から実践報告や感想を伺うことがで…

続きを読む

オーストラリア社会

【管理栄養士たえこ】手量りの実践を（2012/05/24）

栄養指導や保健指導は、対象者の生活習慣を良好な方向へ導くものです。一言で「生活習慣」といえども、身近…

続きを読む

オーストラリア食品

【管理栄養士たえこ】糖尿病患者数の増加（2012/04/26）

一時帰国を利用して日本で活躍している栄養士・管理栄養士の方々と交流してきました。筆者が日本で働いてい…

続きを読む

すべての文頭を開く

NNAからのご案内

アクセスランキング

  1. 【インドネシア】首都の企業31社を一時閉鎖　ＰＳＢＢ移行期、従業員感染など
  2. 【アジア】（表）新型コロナによる日本人入国規制（６日）
  3. 【アジア】（表）新型コロナウイルス感染者数（６日）
  4. 【タイ】転換期を迎える訪日旅行市場　官民で需要喚起、コロナ後見据え
  5. 【香港】世界著名ブランドに閉店の波　コロナ直撃、高額賃料重荷に
  6. 【フィリピン】ＧＤＰ16.5％減、過去最悪　４～６月、「景気後退」入り
  7. 【インドネシア】４～６月ＧＤＰ、5.32％減　コロナ影響顕在化、回復遠く
  8. 【フィリピン】比のコロナ感染者、東南ア最多に
  9. 【アジア】（表）新型コロナウイルス感染者数（５日）
  10. 【台湾】日本人の隔離短縮が不可に　一律14日間、感染再拡大で

出版物

便利ツール（お役立ち情報）

SNSアカウント

Twitterリンク FBリンク
各種ログイン

ユーザー ID をお持ちでない方

パスワードを忘れた方

有料サービス利用契約約款

NNA倶楽部会員規約