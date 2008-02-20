日本人バリスターが斬る

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香港に数少ない日本人バリスター。そのうちの一人が、香港の法律で陥りやすい問題をＱ＆Ａ方式で分かりやすく解説。これであなたも香港通！

筆者紹介

弁護士・米谷駿威
1979年香港生まれ。東京・葛飾の小学校を卒業後、香港日本人中学校に通う。01年英国にて法学学士号を取得。後にバリスター（Barrister-At-Law）の資格を取得し香港で開業。

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香港経済

【日本人バリスターが斬る！】（2008/02/20）

最終回刑事訴訟の手順 【質問】友人がある事情で逮捕され起訴されてしまいました。警察に指定された日に出廷…

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香港経済

【日本人バリスターが斬る！】第67回訴訟の手順（2008/02/06）

【質問】香港のある会社に対して民事訴訟を起こそうと思うのですが、期間はどれくらいかかるのでしょうか。…

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香港社会

【日本人バリスターが斬る】第66回「専門職に対する名誉棄損」（2008/01/23）

【質問】香港では、専門職に対して誹謗（ひぼう）中傷した場合の損害賠償額は高いと聞いたことがありますが…

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香港経済

【日本人バリスターが斬る】第65回「雇用契約の解約」（2008/01/09）

【質問】来月会社を辞めようと考えているのですが、雇用契約には、辞職する際は3カ月前までに通知しなければ…

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香港社会

【日本人バリスターが斬る】第64回「盗撮」（2007/12/19）

【質問】友人が地下鉄でカメラ付き携帯電話を利用して、女性のスカートの内側を盗撮したことが発覚し、逮捕…

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香港経済

【日本人バリスターが斬る】第63回「タクシー料金の割引交渉」（2007/12/05）

【質問】先日、香港島から空港までタクシーに乗った際に、タクシー料金をディスカウントするように交渉しま…

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香港経済

【日本人バリスターが斬る】第62回売春行為（2007/11/21）

【質問】香港での売春行為は違法だと知人から聞きましたが、どのような法律になっているのでしょうか。また…

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香港経済

【日本人バリスターが斬る】第61回軽犯罪の犯罪歴（2007/11/07）

【質問】約2年前に、万引きで香港警察に逮捕されてしまい、刑事裁判で罪を認めました。その際、法廷の命令に…

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香港経済

【日本人バリスターが斬る】第60回不動産の分割（2007/10/17）

【質問】多額の金を友人に貸しております。友人が借金の返済が困難になったため、友人とその母親が共同で所…

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香港経済

【日本人バリスターが斬る】第59回（2007/10/03）

【質問】香港の住宅を男性Aから購入しました。しかし、売買取引後にAの妻が、売却した住宅の所有権は彼女に…

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香港経済

【日本人バリスターが斬る】第58回「司法制度の仕組み」（2007/09/19）

デイリーNNA3000号、おめでとうございます。今回は特別号ということで、香港の司法制度や法曹界のしくみにつ…

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香港経済

【日本人バリスターが斬る】公選弁護士の利用（2007/09/05）

【質問】先月、民事訴訟で公選弁護士を利用する際の申請資格が変更されると聞きました。現在の公選弁護士制…

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香港経済

【日本人バリスターが斬る】第56回ジャンクメール規制条例（2007/08/15）

【質問】以前から携帯電話のショートメッセージや会社のEメールに商品販売目的の宣伝メールが多く送られてき…

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香港経済

【日本人バリスターが斬る】不動産物件の賃貸契約更新（2007/08/01）

【質問】約1年9カ月前にオーナーと事務所の賃貸契約を2年間結びました。契約書には、2年目以降契約を更新し…

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香港経済

【日本人バリスターが斬る】雇用条例の改正（2007/07/18）

【質問】 雇用条例が今年から改正になると聞きましたが、変更になった部分を教えて頂けないでしょうか。 20…

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香港経済

【日本人バリスターが斬る】（2007/07/04）

今年の1月1日から大部分の公共の場が禁煙となりましたが、最近ビル中にあるレストランの外の非常階段なら喫…

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香港経済

【日本人バリスターが斬る】取締役の義務責任（2）（2007/06/20）

【質問】現在、香港現法の取締役をしています。香港の会社法における「取締役の義務責任」について教えてく…

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香港経済

【日本人バリスターが斬る】取締役の義務責任(1) （2007/06/06）

現在、香港現法の取締役をしています。香港の会社法における「取締役の義務責任」について教えてください。…

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香港社会

【日本人バリスターが斬る】出産に関する雇用条例（２）（2007/05/16）

【妊娠出産の為、会社から出産休暇をとろうと思います。香港では、10週間の出産休暇があると聞きましたが、…

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香港社会

【日本人バリスターが斬る】出産に関する雇用条例（1）（2007/05/02）

【質問】妊娠出産の為、会社から出産休暇をとろうと思います。香港では、10週間の出産休暇があると聞きしま…

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