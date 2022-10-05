豪８月住宅融資、３％減も依然コロナ前上回る

豪政府統計局（ＡＢＳ）は４日、８月の住宅融資総額（季節調整値）が273億9,000万豪ドル（約２兆5,755億円）と前月比3.4％減、前年同月比12.5％減となったと発表した。高水準だった６月頃から減少が続いているが、依然として新型コロナウイルス流行前の水準は上回っている。

居住用物件の融資額は185億4,000万豪ドルで、前月比2.7％減（前年同月比15.1％減）だった。投資用物件は88億5,000万豪ドルで、4.8％減（6.4％減）だった。

居住用物件の融資成約件数は、◇住宅建設向け：4,088件（前月比1.4％減、前年同月比20.7％減）◇新築住宅購入向け：1,728件（11.3％減、31.8％減）◇中古住宅購入向け：２万3,487件（0.7％増、17.8％減）――だった。

初回住宅購入向け件数は9,258件で、10.4％増、26％減だった。

ＡＢＳのファイナンス・ウェルス部門を統括するキーナン氏は、「2020年２月に比べ、居住用物件融資は36％、投資用物件は70％上回っている」と述べた。

オーストラリア・ニュージーランド銀行（ＡＮＺ）は、投資用物件の融資が居住用物件より大きく減少したと指摘している。

■個人融資総額は9.5％増

個人向け新規融資総額（固定金利）は、前月比9.5％増（前年同月比17.6％増）の23億豪ドルだった。

■商業融資は51.7％増

商業向け新規融資総額（建設向け）は、前月比51.7％増（前年同月比4.9％増）の22億5,000万豪ドルだった。