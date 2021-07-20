オーストラリア 商業
  • 小
  • 大
  • 印刷する

【会員情報ＮＯＷ！】東京マートと不二マートで四国フェアー

シドニーで日本食スーパーの東京マート、その他の都市で不二マートを経営するジュンパシフィック・コーポレーションは、７月31日まで「四国フェアー」を開催している。フェアー対象商品は20％引きでお得に購入できる。

フェアーでは香川県産の小麦を使用した讃岐うどんや徳島産のピリ辛レンコン、愛媛県産の真鯛を使用した鯛めしの素、高知産のゆずジャムなど四国の魅力があふれるさまざまな商品を販売している。オーストラリア各都市の５店舗で開催しており、メルボルンはオンラインでも購入できる。

◇【四国フェアー対象ストア】

【シドニー】東京マート

Shop 27, Northbridge Plaza, 79-113 Sailors Bay Road, Northbridge, NSW

【メルボルン】不二マート＆オンライン

34A Elizabeth Street, South Yara, VIC

https://shop-vic.fujimart.com.au/collections/all-products/shikoku-fair-selected-products-

【ブリスベン・ゴールドコースト】不二マート

Buranda Village, 264 Ipswich Road, Woollongabba, Brisbane, QLD

Shop 1, Southport Park Shopping Centre, Cnr Ferry & Benowa Rd, Southport, QLD

【パース】不二マート

Shop 13-14/29 Station St, Subiaco, WA

四国の地方色豊かな商品が20％引き

四国の地方色豊かな商品が20％引き

ＮＮＡオーストラリアは在豪・ＮＺの日系企業を応援しています

ＮＮＡオーストラリアは在豪・ＮＺの日系企業を応援しています

＜お知らせ＞

本紙では会員企業の広報やＰＲ写真などを無料で掲載いたしますのでご利用ください。問い合わせや写真データ送付のあて先は（電話）02-9264-0998、sales@nna.net.au（井戸田・下池）まで。


関連国・地域： オーストラリア日本
関連業種： 小売り・卸売りサービス

その他記事

すべての文頭を開く
アジア 社会

（表）新型コロナウイルス感染者数（19日）（07/20）

オーストラリア 社会

テイクオフ：アジア系食品店で、好物…（07/20）

オーストラリア 社会

ＶＩＣのロックダウン延長へ　規制内容はきょう発表（07/20）

オーストラリア 経済

ＮＳＷの建設業、都市封鎖で資金繰りに問題（07/20）

オーストラリア 経済

ＱＬＤ、物流維持でＮＳＷ州境開放維持（07/20）

オーストラリア 金融

ＣＢＡ、ロックダウン下の顧客支援を主導（07/20）

オーストラリア 医薬

豪企、自宅でのコロナ検査キットを開発（07/20）

オーストラリア 経済

豪企業、国境封鎖で海外事業を先送り傾向に（07/20）

オーストラリア 媒体

豪の都市封鎖、映画館や屋外広告メディア直撃（07/20）

オーストラリア 社会

〔ポッサムのつぶやき〕豪選手団、五輪中のコロナ感染拡大に懸念も（07/20）

すべての文頭を開く

※本コメント機能はFacebook Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対して株式会社ＮＮＡは一切の責任を負いません。

の記事は有料サービスご契約者様限定記事です。契約すると続きをお読みいただけます。契約されている方は、画面右側にある各種ログインからログインください。
無料トライアルはこちら
購読申し込みはこちら

NNAからのご案内

アクセスランキング - オーストラリア

  1. 【オーストラリア】ＶＩＣのロックダウン延長へ　規制内容はきょう発表
  2. 【オーストラリア】シドニーの全工事を一時中止　ＮＳＷ、封鎖規制をさらに厳格化
  3. 【オーストラリア】ＮＳＷの建設業、都市封鎖で資金繰りに問題
  4. 【オーストラリア】豪石炭は排出削減に貢献できる＝石炭大手
  5. 【オーストラリア】テイクオフ：シドニーがロックダウン…
  6. 【ニュージーランド】ＮＺ物価高騰、スーパーの市場支配力が要因
  7. 【オーストラリア】豪企業、国境封鎖で海外事業を先送り傾向に
  8. 【オーストラリア】テイクオフ：アジア系食品店で、好物…
  9. 【ニュージーランド】ＮＺ太陽光発電施設、年末までに稼働開始へ
  10. 【オーストラリア】豪の税制は経済成長の足かせ「大幅改正を」

出版物

便利ツール（お役立ち情報）

SNSアカウント

Twitterリンク FBリンク Instagramリンク
各種ログイン

ユーザー ID をお持ちでない方

パスワードを忘れた方

有料サービス利用契約約款

NNA倶楽部会員規約