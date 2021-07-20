シドニーで日本食スーパーの東京マート、その他の都市で不二マートを経営するジュンパシフィック・コーポレーションは、７月31日まで「四国フェアー」を開催している。フェアー対象商品は20％引きでお得に購入できる。
フェアーでは香川県産の小麦を使用した讃岐うどんや徳島産のピリ辛レンコン、愛媛県産の真鯛を使用した鯛めしの素、高知産のゆずジャムなど四国の魅力があふれるさまざまな商品を販売している。オーストラリア各都市の５店舗で開催しており、メルボルンはオンラインでも購入できる。
◇【四国フェアー対象ストア】
【シドニー】東京マート
Shop 27, Northbridge Plaza, 79-113 Sailors Bay Road, Northbridge, NSW
【メルボルン】不二マート＆オンライン
34A Elizabeth Street, South Yara, VIC
＜https://shop-vic.fujimart.com.au/collections/all-products/shikoku-fair-selected-products-＞
【ブリスベン・ゴールドコースト】不二マート
Buranda Village, 264 Ipswich Road, Woollongabba, Brisbane, QLD
Shop 1, Southport Park Shopping Centre, Cnr Ferry & Benowa Rd, Southport, QLD
【パース】不二マート
Shop 13-14/29 Station St, Subiaco, WA
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