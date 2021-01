〔ポッサムのつぶやき〕豪州の国歌で歌詞一部変更、先住民に配慮

オーストラリアのモリソン首相は12月31日、1月1日から国歌「アドバンス・オーストラリア・フェア」の歌詞について、一部を変更すると発表した。1番の歌詞のうち「For we are young and free(私たちは若く自由だ)」を「For we are one and free(私たちは一つで自由だ)」に…