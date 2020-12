【オセアニア在外公館便り】第6回 メルボルン総領事館 宇宙分野で日豪協力

在メルボルン総領事館は、ビクトリア州の他に、タスマニア州と南オーストラリア(SA)州を管轄しています。各州で政治、経済、文化等、多様な側面から2国間関係強化についてフォローしていますが、今回のオセアニア便りでは、当館管轄州における宇宙分野での協力に焦点を当てたいと思います。 【松永一義・メルボルン総領事】

■「はやぶさ2」が豪州に!

12月6日、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の小惑星探査機「はやぶさ2」のカプセルがSA州のウーメラ地区に帰還しました。その成果は国際的な注目を集め、当地でも日豪間協力の好事例として大きく報道されました。

アポロ11号の月面着陸の映像を、米国ではなく豪州のパークス天文台が受信したことはよく知られています。2018年に豪州政府は宇宙産業の更なる発展のために宇宙庁(ASA)を設立し、本年2月には、SA州アデレードにASAの本庁舎を開所しました。2040年までに世界で1兆米ドル産業になると言われる宇宙産業において、豪州は2030年までに、同産業を3倍に拡大し、2万人の雇用を創出する方針です。

■困難の中の日豪協力

A friend in need is a friend indeedの通り、日本と豪州はこれまで困難に直面した時に助け合って来ました。

クリスプ危機管理コミッショナー、山田恭仁子GIS Mapping Officerと

2011年の東日本大震災の際、豪州は軍の大型輸送機C-17に救援隊を乗せて被災地を支援。また、当時のギラード首相は世界の首脳の中でいち早く訪日し、宮城県南三陸町の被災者を勇気づけてくれました。

昨年から年初にかけて豪州で発生した森林火災に対し、日本政府は自衛隊派遣やマスクの寄贈を行い、日本人会は寄付金を提供しました。実はそれらの支援に先駆けて貢献していたのが気象衛星「ひまわり」でした。

ひまわりから無償で提供される高解像度映像や温度データによって、森林火災の延焼状況をほぼリアルタイムで把握できるので、豪州危機管理当事者にとって延焼予測や消防士の派遣先の判断に大いに役立っていました。

当時ビクトリア州政府危機管理本部に配属されている山田恭仁子GIS Mapping Officerからひまわりの活躍に関する連絡を受けました。人や物やお金ではない形で密かに貢献する日本の技術。何とも日本らしい奥ゆかしい貢献と誇らしく思いました。

2月18日、宇宙関係者800人以上が参加したASA本庁舎開所を祝う盛大な式典で、モリソン首相は次のように言及しました。

ASA式典でモリソン首相と

「日本政府を代表して松永総領事が式典に参加されている。森林火災の際に日本の気象庁が素晴らしい役割を果たしたことに感謝する。豪州政府は気象衛星からのデータを活用して火災の状況把握に努めると共に、火災を引き起こす雷雨や煙の動向についても常にモニターしていた。豪州国民の生活の安全は宇宙産業によりもたらされる技術に依存しており、今後も依存し続けるだろう」

■毛利衛宇宙飛行士の原点

もう一つ宇宙分野における日豪関係の象徴的な存在が、日本人初の宇宙飛行士である毛利衛日本科学未来館館長です。毛利館長は、SA州のフリンダース大学で博士課程を修了しました。1月にSA州マーシャル州首相と共に毛利館長に面会した際に、豪州での留学経験が宇宙飛行士になるという子どものころからの夢を実現させてくれたと述べていました。

日豪関係は従来の資源、エネルギー分野からさまざまな分野に裾野が広がっています。今後は、気象衛星ひまわりの活躍、はやぶさ2の成功に代表されるように、宇宙分野においても日豪関係が拡大、深化していくことを期待しています。