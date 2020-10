サイゴン銀、マイクロファイナンスで提携

ベトナムのサイゴン工商銀行(サイゴンバンク)は12日、貧困層の雇用のために資金援助するマイクロファイナンス機関「CEP(The Capital Aid Fund for Employment of the Poor)」と提携契約を締結した。12日付ダウトゥ電子版が報じた。 今年はコロナ禍で、企業や個人、とりわけ…