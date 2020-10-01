日本のタイ向け鉄鋼輸出、８月は今年最低

日本鉄鋼連盟が９月30日発表した2020年８月の鉄鋼輸出入概況によると、日本からタイへの鉄鋼輸出量は、前年同月比61.1％減の18万8,926トンだった。５カ月連続のマイナスで、輸出量は年初来最低となった。輸出額は138億円。

品目別にみると、全体の47％を占める普通鋼鋼材は66.6％減の８万8,639トンに落ち込んだ。輸出額は55億円。このうち熱延広幅帯鋼が67.0％減の４万9,081トン、冷延広幅帯鋼が78.0％減の9,970トン、亜鉛めっき鋼板が73.5％減の7,729トンと、軒並み大幅に落ち込んだ。

特殊鋼鋼材は72.9％減の３万9,461トン。輸出額は37億円だった。ステンレス鋼が68.1％減、その他が73.2％減と、ともに２桁のマイナスとなった。

１～８月の鉄鋼輸出量は、前年同期比33.1％減の239万5,966トンだった。

■中国向け輸出は堅調に推移

８月の日本の総輸出量は前年同月比14.4％減の258万7,289トンで、４カ月連続で２桁減となった。輸出額は2,062億円。

仕向け先をみると、中国が52.4％増の63万7,545トン、輸出額538億円で最多。中国向けは４カ月連続で前年同月を上回り、堅調に推移している。以下、韓国が12.0％減の36万3,131トン、237億円で続き、タイは３位だった。

８月の日本の総輸入量は27.7％減の46万2,150トン、輸入額は471億円だった。

１～８月の総輸出量は前年同期比1.0％減の2,214万7,641トン、総輸入量は21.0％減の465万5,924トンだった。