韓国政府が保健福祉省傘下の疾病管理本部を12日付で「疾病管理庁」に格上げする。８日の閣議で決まった。文在寅（ムン・ジェイン）大統領は初代庁長に、鄭銀敬（チョン・ウンギョン）疾病管理本部長を任命した。
新型コロナウイルス感染症の拡大が続く中、組織再編で感染症への対応を強化する。人員は1,476人で、現組織から569人増員する（純増384人）。
疾病管理庁は、感染症の監視と対応から予防研究、ワクチン開発の支援までを統括することになる。感染症の動向を24時間体制で監視する総合状況室も新設される。
2020/09/10（木）
韓国政府が保健福祉省傘下の疾病管理本部を12日付で「疾病管理庁」に格上げする。８日の閣議で決まった。文在寅（ムン・ジェイン）大統領は初代庁長に、鄭銀敬（チョン・ウンギョン）疾病管理本部長を任命した。
新型コロナウイルス感染症の拡大が続く中、組織再編で感染症への対応を強化する。人員は1,476人で、現組織から569人増員する（純増384人）。
疾病管理庁は、感染症の監視と対応から予防研究、ワクチン開発の支援までを統括することになる。感染症の動向を24時間体制で監視する総合状況室も新設される。
NNAからのご案内
※本コメント機能はFacebook Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対して株式会社ＮＮＡは一切の責任を負いません。