韓国 医薬
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疾病管理庁が12日発足、初代庁長に鄭銀敬氏

韓国政府が保健福祉省傘下の疾病管理本部を12日付で「疾病管理庁」に格上げする。８日の閣議で決まった。文在寅（ムン・ジェイン）大統領は初代庁長に、鄭銀敬（チョン・ウンギョン）疾病管理本部長を任命した。

新型コロナウイルス感染症の拡大が続く中、組織再編で感染症への対応を強化する。人員は1,476人で、現組織から569人増員する（純増384人）。

疾病管理庁は、感染症の監視と対応から予防研究、ワクチン開発の支援までを統括することになる。感染症の動向を24時間体制で監視する総合状況室も新設される。


関連国・地域： 韓国
関連業種： 医療・医薬品マクロ・統計・その他経済

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