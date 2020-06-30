中国財政省は29日、国有企業（金融業を除く）の１～５月の利益が前年同期比52.7％減の6,630億9,000万元（約10兆400億円）だったと発表した。内訳は中央政府が管理する中央企業が44.7％減の5,285億4,000万元、地方国有企業が69.8％減の1,345億5,000万元となっている。
税引き後利益は61.6％減の3,981億6,000万元。うち中央企業は49.6％減の3,585億2,000万元で、地方国有企業は87.8％減の396億4,000万元。
同期の国有企業の売上高は7.7％減の21兆8,388億1,000万元。内訳は中央企業が8.6％減の12兆5,827億5,000万元、地方国有企業が6.3％減の９兆2,560億6,000万元となった。
国有企業の営業コストは4.9％減の21兆6,126億2,000万元。うち中央企業の営業コストは6.2％減の12兆1,927億1,000万元、地方国有企業は3.3％減の９兆4,199億1,000万元だった。
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