韓国 金融
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ハナ銀、ベトナム投資開発銀の第２位株主に

韓国の銀行大手ＫＥＢハナ銀行は先月、ベトナムの中央銀行からベトナム投資開発銀行（ＢＩＤＶ）の株式取得を承認され、株式取得を記念した行事を今月11日にハノイで開いた。

ＢＩＤＶはベトナムの主要国営銀行の一つで、資産規模は最大。ハナ銀行はＢＩＤＶの新株を取得して15％の株式を保有する第２位株主に浮上した。これを足掛かりに東南アジアへの本格進出に乗り出す構えだ。


関連国・地域： 韓国ベトナム
関連業種： 金融

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