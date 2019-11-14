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NNA景気指数
2019/11/14（木）
韓国の銀行大手ＫＥＢハナ銀行は先月、ベトナムの中央銀行からベトナム投資開発銀行（ＢＩＤＶ）の株式取得を承認され、株式取得を記念した行事を今月11日にハノイで開いた。
ＢＩＤＶはベトナムの主要国営銀行の一つで、資産規模は最大。ハナ銀行はＢＩＤＶの新株を取得して15％の株式を保有する第２位株主に浮上した。これを足掛かりに東南アジアへの本格進出に乗り出す構えだ。
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