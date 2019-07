テイクオフ:帰宅して郵便受けを開け…

帰宅して郵便受けを開けてみると、「From our family to your family」と印刷された、差出人のない封筒があった。直訳すると「私たち家族から、あなた方家族へ」。

切手が貼られていないところを見ると、誰かがわが家の郵便受けを目がけて投かんしたに違いない。ということは、同じ集合住宅に住む近隣者からか。何かの招待状かと考えたが、近隣者とは会えばあいさつする程度なのでそれは考えにくい。では、何かの苦情だろうか。そういえば先日、壊れた電子レンジを玄関わきに置きっ放しにしていた……。

おそるおそる封を切ると、単なる配管工の宣伝ではないか。ほっとすると同時に気が抜けた。全く紛らわしい。とはいえ、受け取り手に封を切らせ何とか宣伝を読んでもらおうとする、商魂たくましい作戦は、オーストラリアでも健在のようだ。(康明)