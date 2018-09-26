日本 経済
  • 小
  • 大

【人事】三栄建築設計副社長に吉野満氏ほか

会社人事 ▼三栄建築設計 （25日）副社長（取締役）吉野満 ▼アルデプロ （10月25日）取締役　塚本宏樹、芳野剛史、佐藤憲治、宮内幸三郎▽退任　専務森宗次郎、取締役中野洋：森氏は上席執行役員 ▼コーアツ工業 （10月１日）専務（取締役）木下博志 ▼北越コーポレーショ…

関連国・地域： 中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンインド日本
関連業種： 自動車・二輪車電機食品・飲料医療・医薬品鉄鋼・金属その他製造運輸ＩＴ・通信小売り・卸売りサービスマクロ・統計・その他経済雇用・労務

その他記事

すべての文頭を開く
シンガポール 社会

テイクオフ：「結構小さい施設なのに…（09/26）

全国 農水

コスト吸収に限界、米中対立が市民にしわ寄せ（09/26）

ベトナム 運輸

リオンが空港に騒音観測機、ベトナム初（09/26）

タイ 車両

駐車場の増設が本格化　渋滞緩和（上）供給追いつかず（09/26）

シンガポール ＩＴ

新イノベーションセンター開所　ＮＥＣ、セキュリティー技術紹介（09/26）

フィリピン 運輸

【リーダーに聞く】物流・ジプニーの革新を生む　マイキャブ、タクシーは第１歩（09/26）

日本 ＩＴ

日中がＡＩ開発で連携へ、先端技術の政府間対話（09/26）

インド 医薬

日系のヘルステック投資加速　医療ギャップ解消へ大きな需要（09/26）

中国-全国 経済

日本含む米以外の市場を開拓　追加関税に対抗、中国政府（09/26）

欧州 資源

ＯＰＥＣ原油需要４千万バレル、40年見通し（09/26）

すべての文頭を開く

※本コメント機能はFacebook Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対して株式会社エヌ・エヌ・エーは一切の責任を負いません。

NNAからのご案内

アクセスランキング

  1. 【日本】編集長がアジア近況を語る、ＮＮＡセミナー
  2. 【日本】【アジア自動車データ集】新車販売台数（335）
  3. 【日本】日中がＡＩ開発で連携へ、先端技術の政府間対話
  4. 【日本】【予定】26日　日米首脳会談ほか
  5. 【日本】【アジアで会う】田中佑典さん　プロデューサー　第221回 カルチャーで日台を結ぶ（日本）
  6. 【日本】コスト吸収に限界、米中対立が市民にしわ寄せ
  7. 【日本】【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2018年09月24日時点）
  8. 【日本】勃興するスタートアップ　技術のインド、親和性のＡＳＥＡＮ
  9. 【日本】【アジア自動車データ集】二輪販売（334）
  10. 【日本】【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2018年09月25日時点）

セミナー・イベント

出版物

便利ツール（お役立ち情報）

各種ログイン

ユーザー ID をお持ちでない方

パスワードを忘れた方

有料サービス利用契約約款

NNA倶楽部会員規約