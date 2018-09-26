日本 経済
2018/09/26（水）
【人事】三栄建築設計副社長に吉野満氏ほか
会社人事 ▼三栄建築設計 （25日）副社長（取締役）吉野満 ▼アルデプロ （10月25日）取締役 塚本宏樹、芳野剛史、佐藤憲治、宮内幸三郎▽退任 専務森宗次郎、取締役中野洋：森氏は上席執行役員 ▼コーアツ工業 （10月１日）専務（取締役）木下博志 ▼北越コーポレーショ…
関連国・地域： 中国／香港／台湾／韓国／タイ／ベトナム／ミャンマー／カンボジア／マレーシア／シンガポール／インドネシア／フィリピン／インド／日本
関連業種： 自動車・二輪車／電機／食品・飲料／医療・医薬品／鉄鋼・金属／その他製造／運輸／ＩＴ・通信／小売り・卸売り／サービス／マクロ・統計・その他経済／雇用・労務
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