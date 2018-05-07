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上場企業社員の平均給与、昨年は年13.6万元

Ａ株（人民元建て普通株式）を上場している中国企業3,000社余りの従業員の平均給与は、2017年は年額で13万6,000元（約234万円）だったことが分かった。３日付第一経済日報が、企業の17年12月期決算報告書を調査した結果として伝えた。

平均給与額が12万元未満のＡ株上場企業は2,040社に上った。黒竜江北大荒農業や啓迪桑徳環境資源など、３万元を下回る企業もあった。

一方で、50万元を上回ったＡ株上場企業は34社。うち11社は金融業、７社は不動産業だった。竜元建設集団、渤海金控投資などは100万元を超えた。

業種で見ると、17年の平均給与が最も高かったのは銀行・証券以外の金融サービス業で53万600元。２位の証券業（41万1,100元）を引き離した。ただ、前年の66万8,700元からは下がった。３位は銀行業で36万7,900元だった。平均給与が最も安かった業種は紡織・アパレル業。９万5,100元と、金融サービス業の５分の１を下回った。


関連国・地域： 中国-全国
関連業種： 経済一般・統計アパレル・繊維農林・水産金融・保険建設・不動産社会・事件雇用・労務

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