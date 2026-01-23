豪12月失業率、4.1％に改善

オーストラリア豪12月失業率、4.1％に改善利上げ観測急拡大経済国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリアマクロ経済統計雇用・労務失業率一行ニュース（22日付）中国経済マクロ経済12月の失業率3.30％、４カ月連続下落台湾経済マクロ経済統計雇用・労務豪12月失業率、4.1％に改善 利上げ観測急拡大オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務【つれづれルピア】進むルピア安、中銀は政策金利据え置きインドネシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制10～12月の失業率、３期横ばい香港経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務25年新車販売0.5％増の82万台 ２年連続で80万台突破、過去最高マレーシア車両統計自動車石油・石炭・ガス政策・法律・規制オーストラリアの最新ニュースＷＡ州、産炭グリフィン財政支援を５年延長オーストラリア資源石油・石炭・ガス政策・法律・規制財政ＮＺ12月カード支出0.1％減、小売失望ニュージーランド経済マクロ経済統計不動産市場活況もエネ懸念＝チャーターホールオーストラリア建設不動産建設・プラント政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国大都市のオフィス賃料下落PICK UP建設統計不動産建設・プラント香港住宅市場で本土資金が存在感PICK UP建設統計不動産建設・プラント台湾先端半導体の台湾集中に懸念PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター設備投資政策・法律・規制軍事各国・地域のトップ記事一覧へ