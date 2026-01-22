上海のＧＤＰ、25年は5.4％成長＝目標達成

中国上海上海のＧＤＰ、25年は5.4％成長＝目標達成経済NEW国・地域中国上海業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＧＤＰ浙江のＧＤＰ、25年は5.5％成長＝目標達成中国浙江経済マクロ経済統計NEW浙江のＧＤＰ、25年は5.5％成長＝目標達成中国浙江経済マクロ経済統計NEW上海のＧＤＰ、25年は5.4％成長＝目標達成中国上海経済マクロ経済統計NEW上海のＧＤＰ、25年は5.4％成長＝目標達成中国上海経済マクロ経済統計NEW四川のＧＤＰ、25年は5.5％成長＝目標達成中国四川経済マクロ経済統計NEW四川のＧＤＰ、25年は5.5％成長＝目標達成中国四川経済マクロ経済統計NEW自動車統計25年の販売目標達成は６社 主要自動車企業、今年は強気設定中国車両統計自動車政策・法律・規制NEW上海のＧＤＰ、25年は5.4％成長＝目標達成中国上海経済マクロ経済統計NEW四川のＧＤＰ、25年は5.5％成長＝目標達成中国四川経済マクロ経済統計NEWＢＹＤの運転支援搭載車、12月は19.1万台中国深セン車両統計自動車ＩＴ一般NEW北京のＧＤＰ、25年は5.4％成長＝目標達成中国北京経済マクロ経済統計NEW浙江のＧＤＰ、25年は5.5％成長＝目標達成中国浙江経済マクロ経済統計NEW中国の最新ニューステイクオフ：ちょうど10年前、占い…中国社会社会一般NEW中国中免、ＤＦＳの香港・マカオ資産買収中国北京商業証券観光小売り北京の26年用地供給、住宅向けは前年下回る中国北京建設マクロ経済不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港25年の訪日旅客数252万人PICK UP観光統計観光NEW台湾航空２社、売上高の記録更新PICK UP運輸決算空運観光NEW韓国25年の訪日韓国人客946万人PICK UP観光観光NEW各国・地域のトップ記事一覧へ